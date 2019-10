Ospite come di consueto della trasmissione Tiki Taka, l'ex attaccante della Sampdoria Antonio Cassano ha svelato un retroscena di mercato riguardante Lorenzo Insigne:

So per certo che Ancelotti ha fatto di tutto per far vendere Insigne. Nessuno lo dice ma è così, lo voleva far fuori dal Napoli tanto è vero che in estate aveva preso Lozano