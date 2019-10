Ho chiuso gli occhi e ho tirato, inizialmente pensavo stesse andando sul palo ma fortunatamente non è stato così. Non l'ho visto neanche io il gol, quando ho visto che andava sul palo non ci speravo più però è andata bene. È un grandissimo punto, ci dà morale.

Marco Calderoni ci ha preso gusto : dopo aver trovato il primo gol in carriera in Serie A a Ferrara contro la Spal, il difensore classe 89 del Lecce si è ripetuto ieri sera a San Siro, con un sinistro da fuori area che ha battuto Donnarumma e ha regalato in extremis il 2-2 al Lecce. Un pareggio fondamentale nella lunga corsa alla salvezza della squadra salentina.

