Il numero uno dei Blancos ha messo gli occhi sul 17enne portoghese Fabio Silva, il più giovane marcatore nella storia del Porto.

di Redazione Fox Sports - 21/10/2019 14:17 | aggiornato 21/10/2019 14:22

Il mercato in casa Real Madrid è sempre aperto. Figuriamoci quando le cose non vanno per il meglio. Notizia dell'ultima ora è che il presidente dei Blancos, Florentino Perez, ha messo nel mirino il classe 2002 portoghese Fabio Silva, 17enne appena diventato il più giovane marcatore nella storia del Porto grazie alla rete segnata in Coppa di Portogallo contro il Coimbroes.

Secondo quanto riportato da Don Balon, Florentino Perez avrebbe incaricato i suoi uomini mercato di avviare i primi contatti col club lusitano, così da assicurarsi il ragazzo e continuare a ringiovanire la rosa con un altro talento cristallino che in tanti paragonano a Cristiano Ronaldo. Se l'operazione andasse a buon fine, il suo nome si aggiungerebeb a quelli di Vinicius Junior, Takefusa Kubo, Rodrygo Goes, Martin Odegaard e Brahim Diaz. Tutti giovani dal futuro roseo.

Nella scorsa stagione Silva si è messo in mostra nella Youth League laureandosi capocannoniere e ora si sente pronto per esplodere e imporsi a grandi livelli. Fabio Silva potrebbe essere l'ennesimo giocatore portoghese strapagato. L'ultimo della lista è Joao Felix, passato dal Benfica all'Atletico Madrid in estate per 126 milioni di euro.