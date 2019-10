In Serie A ho vissuto momenti indimenticabili. Detto ciò, indipendentemente dalla squadra, voglio lottare per il massimo: se tornassi vorrei puntare allo Scudetto, non cerco chi mi dà fiducia solo perché sono Ibrahimovic. Non sono un animale da zoo che la gente va a vedere, posso ancora fare la differenza

In attacco abbiamo una rosa competitiva. Senza l'infortunio di Sanchez saremmo stati più contenti, anche se siamo fiduciosi di recuperarlo nel giro di due mesi. Per questi motivi il reparto offensivo rimarrà invariato

Parlare di altri giocatori sarebbe una mancanza di rispetto per quello che mi ha e mi sta dando il gruppo. Quindi, non penso sia giusto parlare di altri. Lo dico con grande rispetto verso Ibra, un ragazzo straordinario che rimarrà nella storia del calcio quando deciderà di smettere

