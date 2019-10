Tradotto: Marotta e Ausilio non si faranno scappare eventuali occasioni. Nel loro mirino infatti sono finiti Matic e Rakitic. Il primo è a scadenza di contratto ed è stato già allenato da Conte al Chelsea, vincendo una Premier League; il secondo è in uscita dal Barça e a Milano verrebbe volentieri. Sarebbero i tasselli che permetterebbero ai nerazzurri di fare un ulteriore salto di qualità.

Per questo Conte - riporta La Gazzetta dello Sport - si aspetta che a gennaio la società intervenga sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa. E proprio di mercato ha parlato l'amministratore delegato Beppe Marotta:

All'ex ct della Nazionale non sono piaciuti gli ultimi minuti di sofferenza nei quali i neroverdi avrebbero potuto trovare un clamoroso pareggio. Sia chiaro, i risultati dell'Inter fino a questo momento sono da applausi. Ma l'allenatore sa bene che per continuare a competere con la Juve servirà fare molto di più.

Per Handanovic e compagni sono 3 punti d'oro che permettono loro di salire a quota 21 punti a -1 dalla capolista Juventus. Ma Conte nel post-partita, che non ha parlato perché influenzato, non era pienamente soddisfatto.

