Per trovare un'altra partenza da appalusi bisogna tornare alla stagione 1969-70, quella dello storico Scudetto conquistato da Gigi Riva e compagni. In quell'annata, nelle prime otto giornate, i sardi collezionarono addirittura 19 punti (calcolando i tre punti a vittoria). Nella stagione successiva erano invece 15 a questo punto della stagione. E infine, nel 1979-80 i rossoblù erano proprio a quota 14 dopo otto turni.

Il Cagliari sogna ad occhi aperti. Contro la SPAL, nell'ottavo turno di Serie A, è arrivata un'altra vittoria per 2-0 firmata Nainggolan-Farago. Si tratta del quarto successo in campionato per la squadra di Maran, che ora occupa la quinta posizione a quota 14 punti (frutto di 4 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte) a sole due lunghezze dal Napoli quarto e a +8 sulla zona retrocessione. Una partenza record per la squadra sarda, la migliore nell'era dei tre punti iniziata nel 1994-95 .

