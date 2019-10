Il centrocampista delle Rondinelle si è fatto male alla caviglia destra dopo un brutto intervento di Pulgar che è stato ammonito.

di Redazione Fox Sports - 21/10/2019 22:38 | aggiornato 21/10/2019 22:56

Immagini che non si vorrebbero mai vedere. Parliamo delle lacrime di Daniele Dessena, costretto a lasciare il campo al 54' di Brescia-Fiorentina, Monday Night dell'ottava giornata di Serie A. Il centrocampista classe 1987 si è fatto male seriamente alla caviglia destra dopo un brutto intervento di Pulgar che è stato ammonito dall'arbitro Calvarese.

Il giocatore delle Rondinelle ha subito capito di essersi infortunato gravemente e ha chiesto immediatamente l'intervento dello staff medico tra le lacrime. I sanitari gli hanno immobilizzato la gamba destra, la stessa a cui si fece male nel novembre del 2015 (si fratturò tibia e perone) in un Brescia-Cagliari di Serie B, quando vestiva la maglia dei rossoblù.

Poi il 32enne è stato portato via in barella, mentre i compagni di squadra e gli avversari cercavano di tranquillizzarlo, e successivamente in ospedale per gli accertamenti strumentali del caso. La speranza è che l'infortunio sia meno grave del previsto.