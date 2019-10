L'attaccante in dubbio dopo un problema al ginocchio

di Redazione Fox Sports - 21/10/2019 07:44 | aggiornato 21/10/2019 08:26

Il posticipo del lunedì tra Brescia e Fiorentina di questa sera chiuderà l'ottava giornata del campionato di Serie A. La squadra allenata da Eugenio Corini, complici il rinvio della sfida con il Sassuolo e poi la pausa per le Nazionali, di fatto non gioca una partita ufficiale da tre settimane: l'ultima sfida di campionato è quella del San Paolo dello scorso 29 settembre, quando le Rondinelle furono sconfitte 2-1 dal Napoli.

Contro la Fiorentina sono sicure le assenze di Martella, Tremolata, Ndoje, Torregrossa e Magnani, ma ancora incerta è anche la presenza in attacco di Mario Balotelli, reduce da un problema al ginocchio. Eugenio Corini dovrà valutare le sue condizioni: la sensazione è che ci sia anche un pizzico di pretattica, e che SuperMario alla fine verrà schierato regolarmente in attacco al fianco di Donnarumma,

In casa Fiorentina, Vincenzo Montella sarebbe intenzionato a confermare il classico 3-5-2: Dragowski in porta, Milenkovic, Pezzella e Caceres nel pacchetto arretrato; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli e Dalbert a centrocampo e in attacco il tandem composto da Ribery e Chiesa.

Il calcio d'inizio di Brescia-Fiorentina è fissato per le 20.45, la partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky e non sarà quindi visibile su Dazn. Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche su SkyGo. Il monday night sarà visibile anche su NowTv, la piattaforma di streaming a pagamento con i principali programmi Sky.