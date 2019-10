Il tecnico bergamasco attacca pesantemente il club biancoceleste.

21/10/2019

Lazio-Atalanta non è ancora finita. Del pirotecnico match dell'ottava giornata di Serie A, terminato 3-3, è tornato a parlare l'allenatore della Dea Gian Piero Gasperini, che nel post-partita si era lamentato per i rigori assegnati ai biancocelesti per due falli su Ciro Immobile. A Sky Sport Gasperini ha dichiarato:

Non mi sono pentito delle mie parole. Io ho commentato un episodio e di questo sono straconvinto. Ho sentito tanti commenti di ex giocatori e di dirigenti che hanno giocato a calcio, ma questo non significa niente. Non è un attacco alla professionalità di Immobile, è demenziale il comunicato della Lazio

Il riferimento è al comunicato del club biancoceleste in cui venivano criticate le parole del coach bergamasco.