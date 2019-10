Alla Dacia Arena ci pensa una rete di Okaka nel primo tempo a decidere la sfida.

di Redazione Fox Sports - 20/10/2019 18:45 | aggiornato 20/10/2019 20:50

Udinese-Torino è stato il match valido per l'8ª giornata di Serie A che è andato in scena alla Dacia Arena di Udine. I friulani sono scesi in campo dopo aver perso l'ultima gara prima della sosta in casa della Fiorentina. Un pareggio a reti bianche, invece, per il Torino: i granata hanno pareggiato 0-0 in casa contro il Napoli.

Alla Dacia Arena ci pensa una rete di Okaka nel primo tempo a decidere la sfida.

L'Udinese giocherà in casa dell'Atalanta nel prossimo turno di Serie A, domenica 27 ottobre alle ore 15. Il Torino scenderà in campo allo stesso orario all'Olimpico contro il Cagliari.