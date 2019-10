I nerazzurri vanno sul 4-1 grazie alle doppiette di Lukaku e Lautaro Martinez, i neroverdi sfiorano la rimonta ma la squadra di Conte resiste.

di Redazione Fox Sports - 20/10/2019 20:05

Sassuolo-Inter è stato il lunch match valido per l'8ª giornata di Serie A andato in scena al Mapei Stadium. I neroverdi, prima di questo match, non giocavano da due settimane, considerato che la gara contro il Brescia della 7ª giornata è stata rinviata a causa della morte del patron Squinzi. L'ultimo match dei ragazzi di De Zerbi è stato, infatti, quello della sconfitta casalinga per 4-1 contro l'Atalanta. L'Inter, invece, ha perso l'ultima gara contro la Juventus, prima sconfitta per la squadra di Conte in questa Serie A.

L'Inter va al riposo sul 3-1 grazie al gol di Lautaro dopo un minuto e la doppietta di Lukaku che vanifica il momentaneo pareggio di Berardi. Lautaro fa poker ma il Sassuolo ha un sussulto d'orgoglio con Djuricic e Boga: i nerazzurri però resistono e portano a casa la vittoria per 4-3.

Il Sassuolo aprirà il prossimo turno venerdì 25 ottobre alle 20.45, quando giocherà in casa del Verona. L'Inter invece ospiterà il Parma sabato alle 18.