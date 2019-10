Non esageriamo con i termini negativi. Sul campo dell'Udinese fanno fatica tutti, prima di tutto. Campo difficile, squadra ottima con giocatori di valore. Lo avevo già detto ieri che fosse pericolosissima. Siamo partiti sotto tono come ci capita spesso, si è sbagliato tante cose tecnicamente, abbiamo aperto la strada nel primo tempo all'Udinese. Ma se si fa un bilancio di tutta la partita, sarebbe stato più corretto un pareggio. Perché noi abbiamo fatto il secondo tempo meglio di loro e loro il primo meglio di noi. Non si può pensare di venire a Udine a fare una passeggiata, è chiaro che noi dobbiamo riflettere sui nostri errori, ma questo lo dirò ai miei giocatori.

Scuro in volto, il tecnico del Toro si è presentato di fronte ai microfoni di SkySport, rispondendo stizzito quando l'intervistatrice gli ha domandato cosa ne pensasse della prestazione negativa della sua squadra in questa giornata di Serie A :

