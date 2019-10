Cristiano Ronaldo porta avanti i bianconeri, Danilo la pareggia. Pjanic segna la rete decisiva ma i rossoblu sfiorano il pareggio nel recupero.

di Redazione Fox Sports - 20/10/2019 07:52 | aggiornato 20/10/2019 07:57

Juventus-Bologna è stato l'anticipo dell'8ª giornata di Serie A che si è giocato all'Allianz Stadium questo sabato sera. I bianconeri di Sarri sono scesi in campo da primi in classifica dopo la vittoria sull'Inter ottenuta a San Siro nell'ultimo turno di campionato, prima della sosta per le nazionali. Il Bologna, invece, arriva dal pareggio contro la Lazio, un 2-2 ottenuto dopo che i felsinei erano passati in vantaggio due volte.

Ci pensa Cristiano Ronaldo a segnare il gol del vantaggio ma Danilo trova la rete del pareggio prima dell'intervallo. Nella ripresa Pjanic segna e i bianconeri si salvano su una doppia occasione nel finale per Santander: finisce 2-1.

Nel prossimo turno la Juventus scenderà in campo sabato 26 ottobre alle 15, al Via del Mare, in casa del Lecce. Il Bologna giocherà invece il lunch match di domenica 27 in casa contro la Sampdoria.