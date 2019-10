Serie A, Andreazzoli virtualmente esonerato dal Genoa

Per il prendere il suo posto al momento è in vantaggio Francesco Guidolin.

di Redazione Fox Sports - 20/10/2019 20:38 | aggiornato 20/10/2019 21:04

La posizione di Aurelio Andreazzoli sulla panchina del Genoa sembrava segnata già prima della partita di Serie A contro il Parma, in un clima surreale che lo ha accompagnato fino a guidare la squadra rossoblù fino a questa gara.

Il risultato, il 5-1 schiacciante subito, non ha fatto altro che alimentare ulteriormente un destino a questo punto ineluttabile.

Aurelio Andreazzoli è virtualmente esonerato del Genoa, se alcune opzioni (vedi Pioli) avessero accettato la proposta di Preziosi, il passaggio di consegne si sarebbe già completato prima di questa partita di Serie A.

Quando le cose vanno male - spiega Andreazzoli ai microfoni di SkySport subito dopo l'incontro - le colpe sono di tutti. Ce ne sono mie, così come di altri. Alcune persone le ho messe io, altre invece sono state messe da altri. E probabilmente i risultati del precampionato e nelle prime due partite ha fatto pensare che il valore complessivo fosse diverso dalla realtà.

Allo stato attuale, in prima linea per prendere il posto dell'ex tecnico dell'Empoli c'è Francesco Guidolin, ma non sono da escludere colpi di scena, come quello che potrebbe condurre verso Massimo Carrera. L'unica certezza è che questa sia stata l'ultima partita del Genoa con Aurelio Andreazzoli in panchina.