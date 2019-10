Conte sceglie l'ex Atalanta per sostituire l'infortunato Sensi e schiera Bastoni in difesa. Gioca Defrel nei neroverdi.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 20/10/2019 11:34 | aggiornato 20/10/2019 11:39

L'Inter deve ripartire in campionato dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus di due settimane fa ma Antonio Conte, al ritorno dalla sosta per le Nazionali, ha molti problemi di formazione per il lunch match in casa del Sassuolo.

Il tecnico nerazzurro infatti dovrà fare a meno di Sanchez, D'Ambrosio e Sensi per la partita del Mapei Stadium che apre il tour de force delle prossime settimane: la formazione di oggi sarà con l'ormai classico 3-5-2 ma gli interpreti cambieranno.

In difesa ci sarà una nuova opportunità per Bastoni, lodato da Conte in conferenza stampa e già titolare contro la Sampdoria a Marassi. A centrocampo ci sarà Gagliardini al posto dell'infortunato (e grande ex della partita) Sensi assieme a Barella e all'insostituibile Brozovic, coppia d'attacco composta da Lukaku e Lautaro Martinez. Per quanto riguarda le scelte di De Zerbi, il Sassuolo giocherà col 4-3-1-2 e Traoré titolare nel ruolo di trequartista alle spalle della coppia d'attacco composta da Berardi e Caputo.

Caputo parte titolare in Sassuolo-Inter

Serie A, le formazioni di Sassuolo-Inter: nei nerazzurri c'è Gagliardini dal primo minuto

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Tripaldelli; Duncan, Magnanelli, Obiang; Traoré; Berardi, Caputo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Lautaro, Lukaku.