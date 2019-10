Una prodezza di Nainggolan e una rete di Faragò permettono al Cagliari di vincere 2-0 e continuare a sognare.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 20/10/2019 17:48 | aggiornato 20/10/2019 18:52

Cagliari-SPAL è stata la gara dell'ottava giornata di Serie A che è andata in scena alla Sardegna Arena di Cagliari. I padroni di casa sono scesi in campo dopo aver pareggiato 1-1 in casa della Roma prima della sosta per le nazionali: per la squadra di Maran si è trattato del quinto risultato utile consecutivo. Una vittoria, invece, per la SPAL nell'ultimo turno: la squadra di Semplici ha superato 1-0 il Parma.

Una prodezza di Nainggolan e una rete di Faragò permettono al Cagliari di vincere 2-0 e continuare a sognare.

Nel prossimo turno il Cagliari sarà impegnato con la trasferta di Torino contro i granata, domenica 27 ottobre alle 15. La SPAL giocherà allo stesso orario a Ferrara contro il Napoli.