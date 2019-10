Il vice del tecnico nerazzurro parla dopo la vittoria contro il Sassuolo: "Antonio ha avuto un po' di problemi intestinali".

20/10/2019

La vittoria arrivata in casa del Sassuolo è stata particolarmente sofferta per l'Inter, ben oltre l'effettivo andamento della partita visto al Mapei Stadium dove la squadra di Antonio Conte ha dominato per gran parte della classifica salvo rischiare la rimonta nei minuti finali.

In ogni caso i nerazzurri hanno ritrovato la vittoria dopo la doppia sconfitta contro Barcellona e Juventus, avvicinandosi ancora alla testa della classifica occupata dai bianconeri che sono davanti solamente di un punto.

Proprio nel finale di Sassuolo-Inter si è visto un Conte particolarmente scatenato per il modo in cui i suoi giocatori stavano rischiando di buttare via i tre punti. Ma stando a quanto appreso nel post partita, le sue condizioni di salute prima dell'inizio della gara non erano perfette.

Conte abbraccia Lukaku dopo il gol del momentaneo 2-1

Sassuolo-Inter, parla Stellini: "Conte aveva la febbre"

La notizia arriva da DAZN, che svela come Conte sia stato in panchina nonostante avesse la febbre. La conferma è arrivata dalle interviste dopo la fine dell'incontro a cui il leccese non ha partecipato, mandando il suo secondo Stellini.