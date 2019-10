Sampdoria-Roma, ululati razzisti a Vieira

La speranza è che non ci sia bisogno di arrivare fino a questo punto, di certo però resta il rammarico per l'ennesimo episodio legato al razzismo che si verifica nel nostro campionato: questa volta il destinatario è stato il giovane calciatore guineense con cittadinanza portoghese (naturalizzato inglese) classe 1998, preso di mira da una parte del settore di 2000 tifosi della Roma presenti a Genova.

Dal settore ospiti si sono infatti sentiti degli ululati razzisti nei confronti di Ronaldo Vieira e proprio per questo motivo è stato deciso di mandare il primo avvertimento. In caso di ulteriori cori di questo genere nel corso della gara di Serie A , la stessa - ha spiegato sempre lo speaker - potrebbe andare incontro alla sospensione.

Nonostante i fari punti sul tema del razzismo sul nostro campionato (e non solo) dopo quanto accaduto in questo avvio di stagione, c'è da raccontare un nuovo episodio che macchia l'inizio del campionato di Serie A .

