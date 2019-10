I campioni d'Europa in carica non sono andati oltre l'1-1. Alla rete iniziale di Rashford ha risposto infatti Lallana (che non segnava dal 2017), garantendo ai Reds di uscire imbattuti dal Teatro dei Sogni.

di Redazione Fox Sports - 20/10/2019 19:55 | aggiornato 20/10/2019 21:00

Manchester United-Liverpool è stato il match dell'Old Trafford valido per la 9ª giornata di Premier League. Il match ha visto di fronte due squadre in un diverso momento di forma: i padroni di casa hanno perso l'ultima gara in casa del Newcastle, mentre i Reds hanno vinto 2-1 contro il Leicester, l'ottava vittoria consecutiva per la squadra di Klopp.

Nel prossimo turno di campionato lo United sarà ospite del Norwich domenica 27 ottobre alle 17.30. Il Liverpool giocherà allo stesso orario quando ospiterà il Tottenham.