L'allenatore dei Reds polemico per il mancato annullamento della rete realizzata da Rashford.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 20/10/2019 23:32 | aggiornato 20/10/2019 23:37

Era furioso, Jurgen Klopp, dopo il gol del vantaggio del Manchester United sul suo Liverpool nel big match della nona giornata di Premier League. Un nervosismo che si è trascinato dietro per tutta la gara, perché quella rete a suo giudizio viziata da un fallo a metà campo non gli è andata giù. Lo ha confermato al termine della gara, quando ha parlato in termini duri dell'utilizzo del Var nel campionato inglese.

Sono sicuro che il signor Atkinson avrebbe fischiato quel fallo se non ci fosse stato il Var. All'inizio non ero arrabbiato. Ho calmato tutti perché ho visto immediatamente l'arbitro indicare il Var ed ero sicuro al 100% che avrebbe annullato. Il direttore di gara ha lasciato correre, ma per il Var non era una situazione chiara. Questo non ha molto senso, è un problema evidente che deve essere affrontato. Non sono arrabbiato o altro, era semplicemente fallo. Praticamente tutto è andato contro di noi, anche la nostra prestazione nel primo tempo, siamo stati prevedibili in tutto. Non siamo soddisfatti, avremmo potuto vincere la partita.

Premier League, Klopp recrimina per il gol di Rashford

A seguire Klopp non si è risparmiato nemmeno una frecciata al Manchester United, "colpevole" di un gioco non in linea con la Premier League: