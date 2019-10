MotoGP, Rossi: "Zarco in Honda? Sarebbe un peccato per la Yamaha"

MotoGP, Rossi: "Zarco in Honda? Sarebbe un peccato per la Yamaha"

🏁 #MotoGP RACE @marcmarquez93 makes it TEN victories in a magnificent 2019 season! 🏆 #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/NXTHt576Xs

L'otto volte campione ha dominato anche in Giappone e ha tagliato il traguardo davanti a Quartararo e Dovizioso, protagonisti di un bel duello fino all'ultima curva. Mentre è stato un altro weekend da dimenticare per Valentino Rossi.

Il neo campione del mondo non è sazio e vince anche a Motegi davanti a Quartararo e Dovizioso. Altro weekend da dimenticare per il Dottore.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK