Non è finita, perché nel corso della partita di Serie A tra il Milan e il Lecce, la Curva Sud se l'è presa contro la società e ha proseguito nello sciopero del tifo già iniziato contro la Fiorentina, quando aveva svuotato il secondo anello blu a quindici dalla fine. Una contestazione che è stata rimarcata anche da alcuni striscioni. Tra questi, "Tempo scaduto… Dimostrare" e "Dalla società al campo: lavorate e battetevi per questa gente che ama il Milan follemente".

Dopo le numerose polemiche e contestazioni sull'hashtag #pioliout c'era tanta curiosità di vedere come sarebbe stato accolto Stefano Pioli da San Siro nella sua prima partita. Nel suo debutto in Serie A contro il Lecce, il Meazza ha accolto con timidi applausi il nome dell'allenatore, ma alla lettura delle formazioni nella partita contro il Lecce fischia in maniera pesante diversi giocatori rossoneri.

