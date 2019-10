Elliot: "Cessione del Milan dopo ok allo stadio? No"

Milan-Lecce, in 50.000 a San Siro ma la Curva sarà in silenzio

Secondo la Gazzetta dello Sport infatti allo stadio ci sarà un grande colpo d'occhio con circa 50.000 spettatori presenti e pronti a tifare per il Milan . Eppure uno dei settori dello stadio non sarà così caldo come sempre, cioè la Curva Sud.

Il posticipo serale di domenica per l'ottava giornata di campionato sarà una partita molto speciale per Stefano Pioli, pronto al debutto (il secondo a San Siro dopo l'esperienza con l'Inter) sulla panchina del Milan nella sfida casalinga contro il Lecce.

La prima di Pioli sulla nuova panchina vedrà uno stadio molto caldo a eccezione della sezione chiave del tifo rossonero, che non farà cori per contestazione.

