Il posticipo domenicale dell'ottava giornata di Serie A tra Milan e Lecce è terminato 2-2. All'esordio sulla panchina rossonera, nel giorno del suo 54esimo compleanno, Stefano Pioli non è così riuscito a fare bottino pieno. Ci è andato vicinissimo, visto che all'81' Krzysztof Piatek aveva segnato il 2-1 dopo le reti di Calhanoglu e Babacar. Ma in pieno recupero, al 92', Calderoni ha firmato il 2-2 con una conclusione da urlo.

Dopo la rete del momentaneo 2-1, in tribuna l'ex milanista ha esultato come l'attaccante polacco.

