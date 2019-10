Il centrocampista italiano ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra ed è stato escluso da Pioli dall'elenco dei convocati per il Lecce.

di Redazione Fox Sports - 20/10/2019 12:53 | aggiornato 20/10/2019 12:58

Non sembra davvero esserci pace per Giacomo Bonaventura. Il centrocampista del Milan classe 1989 era finalmente tornato a indossare i panni del titolare prima della pausa dedicata alle Nazionali, nella trasferta sul campo del Genoa che ha visto i rossoneri imporsi 2-1 in rimonta grazie alle reti di Theo Hernandez e Franck Kessié.

Reduce da un lunghissimo stop a causa dell'operazione alla cartilagine del ginocchio fatta a novembre 2018, l'ex Atalanta sperava di poter trovare finalmente continuità. E invece ora è costretto a fermarsi nuovamente e a saltare il debutto di Pioli sulla panchina del Diavolo.

Bonaventura ha infatti accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra e non è stato neanche convocato per la partita contro il Lecce in programma stasera a San Siro alle ore 20.45.

Milan, quando tornerà in campo Bonaventura?

Nei prossimi giorni Bonaventura, due presenze collezionate in stagione, si sottoporrà a ulteriori accertamenti per stabilire con certezza i tempi di recupero. Probabilmente sarà già disponibile per il big match del prossimo 27 ottobre contro la Roma, in programma allo Stadio Olimpico alle ore 18.