Degitu Azimeraw e Vincent Kipchumba vincono alla Maratona di Amsterdam correndo rispettivamente in 2h19'26" e in 2h05'09".

20/10/2019

La Maratona di Amsterdam si è confermata come una delle più veloci in Europa grazie al percorso scorrevole che attraversa le vie lungo il fiume Amstel e si conclude all’interno dello Stadio Olimpico, sede delle Olimpiadi del 1928 e degli Europei di atletica del 2016. L’edizione 2019 della maratona olandese si è disputata in una giornata perfetta per correre con cielo coperto, una temperatura di 11°C e assenza di vento.

Dal punto di vista tecnico la popolare corsa olandese ha fatto registrare due tempi al di sotto delle 2h20’ nella gara femminile e quattro atleti al di sotto delle 2h06’ oltre a otto atleti con tempi inferiori alle 2h08’ nella gara maschile.

La ventenne etiope Degitu Azimeraw ha stabilito il record del percorso con 2h19’26” al debutto sulla distanza. Nella storia questa prestazione si colloca al secondo posto tra i migliori tempi mai realizzati sulla distanza.

Il gruppo di testa comprendente sei atlete è transitato al 5 km in 16’26”, al 10 km in 32’29”, al 21 km in 1h10’00” e al 30 km in 1h39’40”. La gara si è accesa quando cinque atlete (Azimeraw, Tigist Girma, Azmera Gebru, Besu Sado e l’ex specialista dei 1500 e dei 3000 metri Mimi Belete) sono transitate al 35 km in 1h56’14”. In prossimità dello Stadio Olimpico Azimeraw ha sferrato l’attacco decisivo involandosi verso il successo. La vincitrice ha stabilito anche il record personale di 1h06’07” sulla mezza maratona nel corso di questa stagione.

Azimeraw è la prima atleta della storia di questa manifestazione a tagliare il traguardo con una prestazione al di sotto delle 2h20’. Il precedente primato della manifestazione a livello femminile era detenuto dalla connazionale Meseret Hailu, che fermò il cronometro in 2h21’09” nel 2012. Girma Tigist ha migliorato il record personale di sette minuti classificandosi al secondo posto in 2h19’52”. Gebru Azmera ha battuto a sua volta il personale con 2h20’48” chiudendo al terzo posto. L’ex specialista dei 1500 metri Besu Sado è scesa sotto il precedente primato della gara classificandosi quarta in 2h21’03”.

Degitu Azimeraw:

Volevo vedere cosa voleva dire correre una maratona. Mi aspettavo un tempo intorno alle 2h20’. Questo risultato è davvero un successo per me

Kipchumba vince la gara maschile in 2h05’09” – quattro atleti sotto le 2h06’

Ottimo livello anche nella gara maschile dove quattro atleti sono scesi al di sotto delle 2 ore e 6 minuti. Il keniano Vincent Kipchumba ha conquistato il successo nella gara maschile in 2h05’09” precedendo il favorito etiope Solomon Deksisa (secondo in 2h05’16”), l’altro keniano Elisha Rotich (2h05’18”) e l’etiope Betesfa Getahun (2h05’28). Kipchumba ha migliorato il precedente record personale di 2h06’56” stabilito lo scorso Aprile. L’olandese di origini africane Abdi Nageeye ha avuto alcuni problemi alla coscia al 10 km ma ha resistito chiudendo al nono posto in 2h07’39” in una gara di alto livello tecnico.

Rotich, Kipchumba, Deksisa e il debuttante Getahun hanno preso l’iniziativa transitando al 35 km in 1h44’07”. Poco prima di entrare all’interno del Vondelpark al 39 km Rotich e Deksisa hanno accelerato prendendo un piccolo vantaggio. Kipchumba e Getahun hanno risposto all’attacco recuperando il gap. Ad un km dalla fine Kipchumba ha piazzato lo sprint decisivo staccando gli avversari in prossimità dello Stadio Olimpico.

Vincent Kipchumba:

All’ingresso nel Vodelpark stavamo correndo ancora ad un ritmo molto forte. Sono riuscito a ridurre il gap nei confronti dei due fuggitivi. Speravo in un tempo intorno alle 2h05’50 e sono contento di aver corso in 2h05’09

La Maratona di Amsterdam ha lanciato nel recente passato molti talenti. Un nome su tutti è quello di Lawrence Cherono, che si impose ad Amsterdam nel 2017 e nel 2018 prima di vincere le ultime edizioni delle maratone statunitensi del circuito World Marathon Majors a Boston e a Chicago.

Gemechu e Belihu vincono la mezza maratona di New Dehli con ottime prestazioni cronometriche

La ventunenne etiope Tsehay Gemechu ha vinto la mezza maratona indiana di New Dehli in 1h06’00” battendo il precedente record della manifestazione di 50 secondi. Gemechu (quarta agli ultimi Mondiali di Doha sui 5000 metri) ha battuto di un secondo Yelamzerf Yehualaw in un’emozionante arrivo allo sprint. Sette atlete sono scese al di sotto dei 68 minuti: Zeineba Yimer ha completato la tripletta etiope classificandosi terza in 1h06’57” precedendo le keniane Irene Chemtai (1h07’39” al debutto sulla mezza maratona) e Edith Chelimo (1h07’40”).

Tsehay Gemechu:

Ero stanca dopo i Mondiali di Doha ma volevo dare tutto per vincere e battere il record del percorso

Il connazionale Andamlak Belihu ha conquistato la vittoria nella gara maschile in 59’10” difendendo il successo dell’anno scorso, quando si impose in 59’18”. Belihu ha sfiorato di quattro secondi il record del percorso detenuto dal connazionale Guye Adola con 59'06”. Altri tre top runner sono scesi sotto la barriera dell’ora: Solomon Berihu si è classificato secondo in 59’17” (uno dei migliori tempi di sempre al debutto sulla distanza) precedendo i connazionali Kandie Kibiwott (59’33”) e Alfred Barkach (59’46”).

Amdalak Belihu:

Al 18 km ho incominciato ad avvertire un problema alla schiena, che probabilmente mi è costato il record del percorso. Sono un po' deluso per non aver battuto il record del percorso ma non posso lamentarmi troppo del primato personale

Tre record del percorso battuti a Lisbona

Tre record del percorso sono stati battuti nei due eventi targati IAAF Road Race Label disputati (maratona e mezza maratona) a Lisbona grazie a buone condizioni climatiche. Andualem Shiferaw ha vinto la maratona in 2h06’00” precedendo di un secondo il keniano Samuel Wanjiku.

Nella maratona maschile altri tre atleti sono scesi al di sotto delle 2 ore e 7 minuti: Stephan Chemlany (terzo in 2h06’22”), Barnabas Kiptum (quarto in 2h06’32”) e Birhan Nebebew (quinto in 2h06’49”).

La maratona femminile è stata vinta dall’etiope Sechale Dalasa in 2h29’51” con sei secondi di vantaggio su Helen Jepkurgat. Sule Utura si è classificata al terzo posto in 2h32’12”.

La mezza maratona femminile ha visto il successo della keniana Peres Jepchirchir in 1h06’54”. La campionessa mondiale di mezza maratona nel 2016 a Cardiff 2016 ha migliorato il precedente record del percorso di 24 secondi. Vivian Kiplagat è scesa sotto il record della mezza maratona di Lisbona con 1h06’55” precedendo Dorcas Kimeli (1h07’55”). La precedente primatista della manifestazione portoghese Yebrgual Melese si è classificata al quarto posto in 1h09’02”.

Nella mezza maratona maschile Titus Ekiru ha migliorato il precedente primato della manifestazione di un secondo con 1h00’10” precedendo gli ugandesi Timothy Toroitich (1h00’53”) e Thomas Ayeko (1h00’56”).

Rono e Masai Robertson battono il record del percorso alla Maratona di Toronto

Il keniano Philemon Rono ha vinto la Scotiabank Toronto Waterfront Marathon per la terza volta in carriera realizzando la migliore prestazione su suolo canadese con 2h05’00” precedendo di nove secondi il vincitore della Maratona di Boston 2016 Lemi Berhanu, che era al comando fino all’ultimo chilometro. L’ugandese Felix Chemonges e il keniano Benson Kipruto sono scesi sotto la barriera delle 2h06’ con 2h05’12” e 2h05’13” rispettivamente. Trevor Hofbauer ha vinto il titolo canadese in 2h09’51”.

In una giornata perfetta per correre Magdalyne Masai Robertson ha conquistato il successo nella gara femminile in 2h22’16 migliorando il record personale e il primato del percorso detenuto da Mimi Belete.

Anna Incerti e Nekagenet Crippa vincono il titolo italiano sulla mezza maratona a Palermo

La campionessa europea di maratona di Barcellona 2010 Anna Incerti ha vinto il terzo titolo italiano femminile di mezza maratona in 1h14’09” dopo essersi imposta nel 2007 e nel 2008. La trentanovenne maratoneta siciliana ha festeggiato la vittoria al traguardo insieme alla figlia Martina di sei anni. I piazzamenti d’onore sono andati alla ventitreenne trapanese Federica Sugamiele (seconda in 1h14’43” al debutto sulla distanza) e alla torinese Sara Brogiato (1h15’29”). Il trentino di origini etiopi Nekagenet Crippa (fratello del primatista italiano e bronzo europeo dei 10000 metri Yeman Crippa) ha vinto il primo titolo italiano della sua carriera dopo i secondi posti ottenuti sempre in questa stagione sui 10000 metri e sui 10 km su strada. Crippa ha tagliato il traguardo in 1h05’15” (nuovo record personale) precedendo Ahmed El Mazoury (1h05’20”) e Daniele D’Onofrio (1h05”50).

Campionati italiani di società di marcia a Grottamare

Il marciatore di Vittorio Veneto Leonardo Dei Tos ha vinto la 20 km dei Campionati Italiani di società a Grottamare in 1h25’46” precedendo Niccolò Coppini (1h31’17”) Flavio Vona (1h32’08”). La milanese Valentina Trapletti ha dominato la gara femminile in 1h32’56” due settimane dopo il diciassettesimo posto ai Mondiali di Doha sulla stessa distanza precedendo Lidia Barcella (1h39’33”) e la specialista dei 50 km Federica Curiazzi (1h40’02”).

Doppietta bergamasca ai Campionati italiani sulla distanza dei 10 km riservata alla categoria allievi. Gabriele Gamba, atleta di Pedrengo in provincia di Bergamo ma portacolori dell’Atletica Riccardi Milano, si è imposto nella gara maschile in 44’27” bissando il titolo italiano vinto nel corso dell’ultima estate in pista. In un eccellente anno l’allievo dell’ex marciatore Andrea Previtali ha conquistato la medaglia d’oro al Festival Olimpico della Gioventù Europea. Il pugliese Nicola Lomuscio si è classificato al secondo posto in 44’59” precedendo il corregionale Pietro Pio Notaristefano (46’18”). La non ancora diciassettenne Martina Casiraghi ha vinto la gara femminile in 51’18” bissando il successo conquistato nel 2018. L’atleta lecchese ha preceduto la torinese Alessia Titone (51’38”) e Vittoria Di Dato (52’44”).