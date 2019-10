Non si conoscono ancora le entità dei problemi avuti da Cristante e Kalinic ma la lista dell'infermeria giallorossa continua ad allungarsi in maniera preoccupante, proprio all'inizio di un lungo ciclo di partite che la Roma dovrà affrontare da qui alla prossima sosta delle Nazionali in programma dal 10 novembre.

La situazione infortunati in casa della Roma peggiora: durante i primi 45 minuti della sfida della squadra giallorossa contro la Sampdoria, sono infatti arrivati due nuovi problemi fisici per Cristante e Kalinic .

