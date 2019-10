Il tocco del difensore olandese ha fatto discutere ma Irrati non ha neanche rivisto l'azione: il tentativo di spazzare il pallone è stata considerata una giocata.

20/10/2019

Juventus-Bologna è terminata con la vittoria per la squadra bianconera per 2-1 ma a far discutere è uno degli episodi arrivati negli ultimi minuti di partita, quello in cui De Ligt tocca il pallone con il braccio sinistro su traversone di Skov Olsen.

Il vice allenatore rossoblu De Leo ha espresso tutta la sua amarezza perché l'arbitro Irrati non è andato a rivedere l'azione a bordo campo ma è apparso chiaro che il direttore di gara non sia stato chiamato all'On Field Review dal VAR.

Movimento congruo ma soprattutto De Ligt si autodevia il pallone sul braccio cercando di rinviarlo. Il regolamento in questo caso è chiaro: non è rigore. #deligt #JuveBologna #juventus pic.twitter.com/KDDxnptPs8 — Jacopo Zammarchi (@jackzammarchi) October 19, 2019

L'arbitro, che non aveva assegnato il tiro dagli 11 metri già "in diretta" è stato rassicurato dal suo assistente: il motivo per cui non è stato concesso il rigore sta tutto nella giocata tentata dal difensore della Juventus per spazzare il pallone.

Sul cross di Olsen infatti, De Ligt prova a rinviare col piede sinistro deviando la palla ma non calciandola via e la sfera gli sbatte così sul braccio sinistro. Questo movimento viene valutato come un tentativo di giocata dell'olandese e non come una deviazione.

Stando al regolamento, quando un giocatore tenta una giocata (e non devia semplicemente) e il pallone gli finisce sul braccio, questo gesto viene considerato non punibile con il fischio per fallo di mano. Il caso sembra davvero al limite vista la difficoltà di distinguere giocata e deviazione, ma la decisione di Irrati pare giusta anche se la soggettività delle valutazioni arbitrali continua a far discutere.