Su un calcio di punizione battuto splendidamente da Orsolini, Santander ha staccato e colpito di testa il pallone che poi s'è infranto sulla traversa. La sfera è rimasta in gioco, è tornata nuovamente a Santander che stavolta ci ha provato in acrobazia. Sembrava fatta, e invece Buffon è riuscito a evitare che la rete si gonfiasse. Un autentico miracolo da tre punti.

A strappare applausi è stato in particolare l'intervento compiuto al 94', sul 2-1 per i bianconeri che erano andati a segno con Cristiano Ronaldo prima e Miralem Pjanic poi.

Schierato titolare da Maurizio Sarri che ha deciso così di mandare nuovamente in panchina Szczesny (l'ex numero uno della Nazionale ha giocato titolare tre delle ultime cinque partite di campionato), Buffon è stato in assoluto uno dei migliori in campo.

Come si fa a credere che abbia 41 anni? Gianluigi Buffon sembra sempre lo stesso fuoriclasse di cinque, dieci, quindici anni fa. L'ennesima dimostrazione, come se ne servisse una, è arrivata ieri sera durante il match dell'ottava giornata di Serie A tra Juventus e Bologna.

