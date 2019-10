La nostra rosa ci soddisfa, nel mercato di gennaio difficilmente si spostano giocatori forti ma dobbiamo essere vigili e cercare qualche opportunità perché è un obbligo per noi. Il ritorno di Ibrahimovic all'Inter? In attacco siamo a posto così, saremmo più felici se Sanchez non si fosse infortunato giocando con il Cile ma pensiamo che possa tornare nel giro di un paio di mesi: a quel punto il nostro reparto offensivo sarà al completo e non cambierà.

Ne ha parlato Beppe Marotta prima del calcio d'inizio della partita contro il Sassuolo. E il dirigente nerazzurro ha spiegato che lo svedese non tornerà all'Inter anche se nella finestra di gennaio ci sarà spazio per altri movimenti.

Il calciomercato invernale dell' Inter sarà incentrato sulla ricerca di occasioni ma fra queste non ci dovrebbe essere un clamoroso ritorno di Zlatan Ibrahimovic a Milano per rafforzare il reparto offensivo agli ordini di Antonio Conte.

