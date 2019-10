Il talento inglese giocherà contro i nerazzurri dopo l'esclusione punitiva ma il portiere si è infortunato al ginocchio.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 20/10/2019 12:00 | aggiornato 20/10/2019 12:04

Il Borussia Dortmund si prepara all'importantissima sfida di Champions League in casa dell'Inter e lo fa nel modo migliore, cioè vincendo la sentita partita contro i rivali del Mönchengladbach primo in classifica in Bundesliga.

I gialloneri rimangono così vicini al treno della testa del campionato tedesco ma si avvicinano all'incontro di San Siro con qualche incertezza dovuta alle situazioni di alcuni giocatori, primo fra tutti quel Jadon Sancho che nel big match di ieri sera è stato tenuto addirittura fuori dalla lista dei convocati di Favre.

Il talento inglese non si è presentato in ritiro nel giorno prestabilito dopo la fine della pausa per le Nazionali e per questo motivo è stato escluso. A fare chiarezza sulla sua posizione però sono arrivate le parole di Zorc.

Sancho ci sarà in Inter-Borussia Dortmund

Borussia Dormtund: Favre ritrova Sancho per l'Inter ma perde Burki

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund ha spiegato dopo la vittoria della squadra di Favre in campionato che il caso attorno alla sanzione nei confronti di Sancho è stato già chiuso e che il 2000 ci sarà a Milano.

Lo abbiamo multato, è giovane e deve capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Ma il caso finisce qui.

Sancho quindi sarà in campo in Inter-Borussia, cosa che per ora non si può dire di Burki: il portiere della squadra tedesca infatti è uscito a 20 minuti dalla fine nella partita col Mönchengladbach per un problema al ginocchio e stando alle dichiarazioni rilasciate a Wa.De dopo il fischio finale, la sua presenza è molto in dubbio.