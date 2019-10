Bayern Monaco, Süle si rompe il crociato: stagione finita

Brutta notizia per la squadra di Kovac, che per il difensore centrale per tutto il campionato

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 20/10/2019 17:21 | aggiornato 20/10/2019 17:24

Share Condividi Twitta

Pessima tegola per il Bayern Monaco, brutto infortunio per Niklas Süle. Il 24enne dei bavaresi e della nazionale tedesca ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro nel corso della partita con l'Augsburg. Un problema che purtroppo lo terrà fuori per il resto della stagione. L'infortunio è arrivato proprio nell'incontro di Bundesliga pareggiato ieri e oggi è arrivata la diagnosi da parte dallo staff medico del Bayern Monaco, a seguito dei controlli strumentali che hanno evidenziato quelli che erano i timori iniziali. Il difensore centrale aveva subito un infortunio simile allo stesso nella stagione 2014-15, sempre in Bundesliga, quando era ancora un calciatore dell'Hoffenheim (il Bayern Monaco lo ha acquistato nell'estate 2017, superando la concorrenza del Chelsea). Bayern Monaco, stagione finita per Süle In riferimento a questo infortunio ha parlato anche il commissario tecnico della Germania, Joachim Löw, che ha spiegato di non voler mettere alcuna pressione al ragazzo in vista degli Europei 2020 e di volerlo aspettare con la massima calma: È davvero una notizia brutta, siamo tutti vicini a Niklas e tutta la nazionale gli augura un pronta guarigione. Da parte nostra non metteremo alcuna pressione sul ragazzo e LO sosterremo al meglio delle nostre possibilità.