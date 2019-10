Il pareggio in casa dell'Augsburg toglie ancora la possibilità ai bavaresi di tornare in testa alla classifica. Kovac è sulla graticola, il portiere tuona e Sule si infortuna al crociato.

di Redazione Fox Sports - 20/10/2019 10:42 | aggiornato 20/10/2019 10:47

Il Bayern Monaco di Kovac proprio non riesce a trovare continuità di rendimento: l'inizio di stagione per i campioni di Germania è stato caratterizzato da picchi in positivo (il clamoroso successo con 7 gol all'attivo in casa del Tottenham in Champions League) e stop inattesi come quello dell'ultima giornata di Bundesliga in casa dell'Augsburg.

I bavaresi non sono neanche stati fortunati avendo subito gol al primo e all'ultimo minuto della partita ma la chance per tornare in testa alla classifica in questo turno di campionato (in cui Lipsia e Borussia Moenchenglabach si erano fermati) non è stata sfruttata.

La dirigenza del Bayern Monaco sembra essere stufa dell'altalenanza della squadra e dopo la partita sia Rummenigge che Hoeness hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. Cosa che però ha fatto Neuer, non trattenendosi nelle sue parole, poco prima della notizia sull'infortunio di Sule.

L'infortunio di Sule: è lesione del legamento crociato

Il portiere tedesco ha parlato ai microfoni di BILD spiegando chiaro e tondo che il rendimento del Bayern Monaco di queste prime 8 giornate di Bundesliga non è degno di una squadra così forte lanciando anche un messaggio a Kovac.

Vincere solo 4 partite su 8 non va bene, non è questo il nostro livello: se prendi gol all'inizio e alla fine della partita vuol dire che c'è un problema di testa. Questo qui non è il Bayern Monaco.

Una frecciata neanche tanto velata all'allenatore croato che continua ad avere problemi, ultimo dei quali le condizioni di Sule uscito ieri per un infortunio. Con un comunicato il Bayern ha svelato che il difensore centrale ha subito una lesione al crociato.

Niklas #Süle hat sich beim Auswärtsspiel in Augsburg einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen und wird noch am heutigen Sonntag operiert.



Gute Genesung, Niklas! https://t.co/JG1yZWIFhC — FC Bayern München (@FCBayern) October 20, 2019