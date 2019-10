La rete del pareggio per gli Spurs è stata oggetto del controllo VAR: mentre sullo schermo appare la scritta "No Goal", il direttore di gara ha convalidato.

Il Tottenham continua a far fatica in questo inizio di stagione e la squadra allenata da Pochettino è rientrata dopo la pausa per le partite delle Nazionali raccattando solamente un deludente pareggio in casa contro il Watford ultimo in classifica.

Non solo, per gli Spurs il punto conquistato contro gli Hornets è un punto guadagnato visto che è arrivato in rimonta e con una rete segnata a soltanto 3 minuti dalla fine dei 90 minuti messa a segno da Dele Alli.

Il gol che però ha permesso al Tottenham di evitare la terza sconfitta consecutiva fra Champions League e Premier, è già al centro di molte polemiche perché è stato contemporaneamente dichiarato irregolare dalle comunicazioni del VAR e convalidato dall'arbitro in campo.

Tottenham-Watford, caos dopo il gol di Alli

La rete di Alli, arrivata anche grazie del grave errore del portiere avversario Foster, sembrava essere viziata da un fallo di mano dell'inglese ed è stato per questo oggetto del check del VAR. Ma proprio dopo l'annuncio sul maxi schermo di Wembley e la scritta "No Goal" è arrivata la decisione dell'arbitro di convalidarlo.

Non è ancora chiaro cosa sia successo, se un errore di comunicazione o un disguido fra arbitro e collaboratore, ma di certo i tifosi del Watford hanno preso malissimo la decisione fischiando fino a dopo la fine dell'incontro.