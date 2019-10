Nonostante l'allerta arancione a Genova, la sfida fra blucerchiati e giallorossi si disputerà senza rinvii.

19/10/2019 19:40

Sampdoria-Roma si giocherà regolarmente: la partita di Marassi, che sarà piena di significato in particolare per Claudio Ranieri al debutto sulla panchina della squadra ligure dopo l'esonero in settimana di Di Francesco, non sarà rinviata.

L'allerta per il maltempo che ci sarà a Genova da domani (è stata calcolata al livello arancione) non dovrebbe comunque pregiudicare lo svolgimento della partita dell'ottava giornata del campionato di Serie A.

A darne l'annuncio ufficiale è stato il Comitato Operativo Comunale di Genova che con un comunicato ufficiale ha spiegato che (al momento) non sono previsti rinvii o modifiche al calcio d'inizio dell'incontro fra Sampdoria e Roma in programma domani alle 15:00.

Allo stato attuale il meteo non porterà criticità tali da dover portare al rinvio.

Va specificato però che la decisione, per quanto ufficiale, non sia ovviamente definitiva: se le condizioni del meteo peggioreranno improvvisamente prima dell'inizio della partita si potrebbe comunque arrivare al rinvio della partita. Che per ora però si dovrebbe giocare.