L'allenatore dei nerazzurri in cerca del riscatto a Reggio Emilia dopo l'ultima sconfitta con la Juventus.

19/10/2019

C'è bisogno di rialzarsi subito, perché la sconfitta contro la Juventus nell'ultimo turno di Serie A prima della sosta ha fatto male. Lo sa Antonio Conte, vuole che la sua Inter reagisca subito, nonostante si trovi di fronte a una trasferta complicata come quella di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

A un giorno di distanza dal match, l'allenatore nerazzurro ha presentato la gara di Serie A nella consueta conferenza stampa della vigilia, a partire però da una domanda di calciomercato, precisamente sull'opportunità Ibrahimovic:

Parlare di altri giocatori oggi sarebbe una grandissima mancanza di rispetto per i miei giocatori, per quello che mi stanno dando e spero continuino a darmi. Stiamo parlando di un ragazzo straordinario, che rimarrà nella storia del calcio quando deciderà di smettere. Lo rispetto molto ma ho grandissima fiducia nei miei calciatori e a volte alcune tegole possono dare ulteriori stimoli e opportunità per migliorarci ancora ed essere più uniti. Dalla disavventura dobbiamo uscirne ancora piu' forti

Poi sull'infortunio di Sanchez:

C'è molto dispiacere da parte mia e dello staff medico per un ragazzo che pensavamo recuperato e che ci stava dando un grande apporto. Lui è venuto qui con grande voglia di mettersi in discussione, stava facendo bene perchè stava lavorando duro per tornare il Sanchez che conoscevamo.

A questo punto è il momento di parlare della partita:

La squadra ha lavorato non bene, benissimo, e questo mi lascia molto sereno sotto tutti i punti di vista. C'è grande impegno, voglia e determinazione. Quando vedi questo in allenamento e nelle partite devi per forza essere sereno. Poi puoi vincere o meno, ma l'importante è che ci sia sempre grande voglia di fare e migliorare. Gli infortuni? Giusto considerare titolari tutti i componenti della rosa, ho sempre detto di avere grande fiducia in tutti i miei giocatori. Affronteremo la situazione a testa alta e petto in fuori, pronti a dare battaglia. Il Sassuolo? Parliamo di una splendida realtà e spiace per la perdita del presidente Squinzi, che ne è stato l'artefice. Società molto seria, con un allenatore molto preparato: per loro domani è una partita importante, per noi importantissima. Affronteremo una realtà del campionato di Serie A.

Sulla querelle Esposito, che ha dovuto rinunciare alla convocazione in nazionale under 17 per i Mondiali di categoria: