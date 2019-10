L'Hellas gioca bene ma i partenopei passano grazie a una doppietta di Milik che segna un gol per tempo.

19/10/2019

La seconda gara dell'8ª giornata di Serie A è stata Napoli-Verona. Gli azzurri sono scesi in campo al San Paolo da quarti in classifica, dopo il pareggio per 0-0 contro il Torino ottenuto nell'ultimo turno prima della sosta, quando anche l'Atalanta, terza, ha superato il Lecce. Una vittoria, invece, per il Verona prima della sosta per le nazionali, il 2-0 in casa contro la Sampdoria, risultato che è costato l'esonero a Di Francesco dalla panchina blucerchiata.

La squadra di Juric gioca un grande primo tempo e mette in difficoltà i padroni di casa che però passano con Milik su assist di Fabian Ruiz. Ancora il polacco la chiude nella ripresa con un bel tocco su calcio di punizione laterale.

Il Verona aprirà la 9ª giornata di Serie A venerdì 25 ottobre alle 20.45, al Bentegodi contro il Sassuolo. Il Napoli giocherà domenica 27 in casa della SPAL, fischio d'inizio alle ore 15.