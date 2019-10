Serie A, Milan-Lecce: la conferenza stampa di Pioli

L'allenatore dei rossoneri pronto per il suo debutto a San Siro: "Sarà questa prima partita a determinare anche il mio lavoro futuro, a darmi le prime indicazioni mentali, tattiche e fisiche della squadra".

19/10/2019

Il momento del debutto è arrivato, domani per Stefano Pioli sarà una partita speciale, quella del suo esordio sulla panchina del Milan. A San Siro arriva il Lecce per l'ottava giornata di Serie A, il tecnico rossonero è chiamato subito a trovare i tre punti per provare a rivitalizzare una squadra reduce sì dal successo sul campo del Genoa prima della sosta, ma allo stesso tempo da un avvicendamento in panchina che ha sancito il problematico avvio di stagione.

Pioli è stato chiamato proprio per tentare di risolvere i problemi, una bella responsabilità per l'ex allenatore della Fiorentina che torna su una panchina di Serie A:

Prepararsi bene è fondamentale ma la cosa più importante sarà la partita di domani sera. Sarà importante far vedere la giusta reazione e un buon approccio per provare a vincere la partita. Abbiamo avuto pochi giorni per lavorare assieme ma spero che si vedranno le prime "cose" del mio metodo di lavoro. Io curo tutto: l'alimentazione, il recupero e tutto quello che può far rendere la squadra al massimo del suo potenziale. L'ambiente di Milanello mi ha stupito positivamente. Qui c'è gente che ha il Milan nella testa e nel cuore. Siamo messi, io e la squadra, nelle condizioni migliori per lavorare. Domani dovremo dimostrare di avere le idee chiare.

Pioli ha poi continuato, spiegando di aspettarsi risposte importanti già da domani:

Abbiamo lavorato tanto ma ora abbiamo bisogno di giocare per capire dove intervenire. Sono sicuro che possiamo fare un bel lavoro. Abbiamo buone potenzialità. Non abbiamo molto tempo: ho grande fiducia in Piatek e in questo gruppo. Dobbiamo tirar fuori il vero valore del Milan. Alla prossima sosta potremo fare un primo bilancio. La prossima gara è la più importante, sempre: dobbiamo entrare in campo in ogni sfida con la giusta mentalità, quella di chi vuole vincere la partita. Dalla gara di domani capirò di più circa le caratteristiche tecniche, tattiche e mentali dei vari giocatori. Ripeto, però, di essere fiducioso delle qualità dei giocatori. L'importante sarà avere l'atteggiamento giusto: dovremo affrontare le difficoltà da squadra. Abbiamo il dovere di dare sempre il massimo, per noi stessi, per il club e per i nostri tifosi.

Il tecnico ha raccontato le impressioni dei primi giorni a Milanello:

Dobbiamo dimostrare in pochi giorni di avere il giusto approccio. Ho detto loro che non abbiamo tanto tempo ma dobbiamo conoscerci nel minor tempo possibile. Ho portato il mio metodo di lavoro, che cura tutti i particolari, dall'alimentazione al riposo. Stiamo facendo di tutto per farlo esprimere. La squadra spero mi stupisca domani sera. Ma a stupirmi è stato adesso l'ambiente qui a Milanello, ti fa sembrare di essere qui da tanto tempo.

Poi sulla formazione:

Leao è più un attaccante che un esterno, ha un grande potenziale e tante doti. Paquetà l'ho visto bene: è un giocatore di qualità e di inserimento. Ha le caratteristiche per fare bene in entrambe le fasi di gioco. Le scelte che farò per domani sera non saranno definitive. In via eccezionale, le comunicherò stasera ai ragazzi. Si aspettano tutti di giocare ed è giusto che sia così. In allenamento i giocatori stanno dando tutto e voglio che continuino in questo modo. Un conto sono gli allenamenti e un altro, però, sono le gare ufficiali. Domani metterò in campo la formazione migliore possibile, senza guardare le varie carte di identità o da quanto tempo i vari giocatori sono arrivati qui. Rebic è cresciuto molto: l'ho trovato più dentro il gioco. è un giocatore di carattere e potrà dare un buon contributo a tutto il gruppo.

Altro passaggio importante della conferenza stampa di Pioli: