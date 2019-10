Primo tempo dominato dai nerazzurri che vanno sul 3-0 (doppio Muriel e Gomez) ma i padroni di casa rimontano nella ripresa con i due gol di Immobile e quello di Correa.

19/10/2019 20:27

Lazio-Atalanta è stata la gara che ha aperto l'8ª giornata di Serie A. I biancocelesti sono scesi in campo all'Olimpico per cercare di tornare alla vittoria dopo il rocambolesco pareggio per 2-2 in casa del Bologna nell'ultimo turno prima della sosta per le nazionali. L'Atalanta, invece, ha vinto 3-1 in casa contro il Lecce nell'ultimo turno, in quella che è stata la terza vittoria consecutiva per i bergamaschi.

Il primo tempo è un dominio nerazzurro, con gli ospiti che vanno sul 3-0 grazie alla doppietta di Muriel e alla rete di Gomez. Nella ripresa la Lazio segna due volte nel giro di 3 minuti (Immobile e Correa) per poi trovare il pareggio nel recupero ancora con l'azzurro.

Nel prossimo turno la Lazio giocherà domenica 27 ottobre alle 20.45 il posticipo della 9ª giornata in casa della Fiorentina. L'Atalanta, invece, ospiterà l'Udinese alle 15.