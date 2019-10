Serie A, le formazioni ufficiali di Juventus-Bologna

Il Pipita torna titolare a fianco di Cristiano Ronaldo con dietro Bernardeschi e Rabiot a centrocampo. Molti indisponibili per Mihajlovic.

L'anticipo serale dell'ottava giornata del campionato di Serie A vede la Juventus capolista ospitare il Bologna di Sinisa Mihajlovic che, per la gioia di tutti i tifosi (bianconeri e rossoblu) e gli appassionati di calcio, sarà regolarmente sulla sua panchina nella partita dell'Allianz Stadium.

Per quanto riguarda le scelte dei due allenatori, Sarri non fa molto turnover nonostante l'impegno infrasettimanale di Champions League e il rientro dalle soste per le Nazionali: i bianconeri giocheranno ancora col 4-3-1-2 e i cambi rispetto alla sfida con l'Inter sono pochissimi.

Sarà Gonzalo Higuain infatti a giocare al fianco di Cristiano Ronaldo e non Dybala, che a San Siro era partito titolare con Buffon in porta. Tantissime assenze invece fra le fila del Bologna, che in questi giorni sosta ha perso per infortunio Medel, Tomiyasy e Dijks: in difesa gioca Krejci e a centrocampo c'è Svamberg, Palacio è l'unica punta nel 4-2-3-1 davanti al tridente composto da Orsolini, Soriano e Sansone vista l'indisponibilità anche di Mattia Destro per problemi fisici.

Juventus-Bologna, le formazioni ufficiali

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo.

Bologna (4-2-3-1): korupski; Mbaye, Bani, Danilo, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.