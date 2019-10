Il talento inglese è rientrato dopo il termine stabilito dalla pausa: il club giallonero lo terrà fuori nella sfida col Monchengladbach. Inter a rischio?

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 19/10/2019 16:18 | aggiornato 19/10/2019 16:23

Il Borussia Dortmund si avvicina a due partite che potrebbero essere fondamentali in questo suo inizio di stagione (in Bundesliga contro i rivali del Monchengladbach e in Champions League in casa dell'Inter) ma potrebbe farlo senza la sua stella Jadon Sancho.

Il talento classe 2000, sicuramente il talento più in forma di tutta la squadra giallonera considerati anche i problemi fisici di Paco Alcacer, non giocherà nella sfida del campionato tedesco ma non per infortunio.

L'ex giocatore del Manchester City infatti è stato escluso direttamente dalla dirigenza del Borussia Dortmund per un problema comportamentale: Sancho infatti è colpevole di essere tornato troppo tardi dal ritiro della Nazionale inglese.

Il Borussia Dortmund punisce Jadon Sancho

Borussia Dortmund, escluso Sancho per essere rientrato in ritardo

Lo rivela Kicker, che spiega come il classe 2000 sia stato lasciato fuori dalla lista dei convocati di Favre per un ritardo non concordato col club a rientro delle due partite giocate con la Nazionale inglese contro Repubblica Ceca e Bulgaria.

Un segnale forte visto che il Monchengladbach non è solo un grande rivale del Dortmund ma è anche la prima in classifica in Bundesliga. Al momento non si sa se la punizione continuerà anche contro l'Inter e se accadesse, ci sarebbe un primo accenno di rottura fra Sancho e il club.