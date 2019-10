Premier League, Guardiola: "Liverpool inarrestabile"

Per il tecnico dei Citizens è complicato stare al passo della squadra di Klopp: "Otto partite, otto vittorie".

Il Manchester City se la vedrà con il Crystal Palace alle 18.30, in questa nona giornata di Premier League, consapevole di non poter sbagliare. I giocatori di Guardiola non possono permetterselo, perché sono già troppo in ritardo nella corsa per il titolo con il Liverpool. Proprio in riferimento ai Reds, che domenica affronteranno il Manchester United, il tecnico dei Citizens ha speso parole d'elogio, sottolineando il lavoro incredibile di Klopp:

Negli ultimi 11 anni nessuna squadra inglese è riuscita a vincere per due volte consecutive il titolo. Si tratta di un'impresa complicata, soprattutto se c'è un rivale inarrestabile (il Liverpool, ndr) come adesso. Otto partite, otto vittorie. Noi abbiamo perso dei match, così come accaduto ai grandi club in Spagna e in Italia. Ma ci troviamo di fronte a una squadra che ha vinto la Champions League e che non ha perso una sola gara.

Guardiola ha poi argomentato il ragionamento, spiegando le difficoltà incontrare fino a questo momento in Premier League: