Una vittoria in rimonta, al ritorno dalla pausa per le Nazionali in una partita casalinga e con un gol al 94esimo minuto: sono tutti gli ingredienti per una giornata perfetta questa per i tifosi dell'Aston Villa, tranne uno.

I Villans hanno trovato la vittoria nella sfida contro il Brighton dopo lo svantaggio iniziale grazie alla rete arrivata all'ultimo secondo messa a segno da Targett. Ma purtroppo per la squadra di casa è arrivata anche una brutta notizia direttamente dalle forze dell'ordine.

Durante la partita infatti è stato annunciato l'allontanamento di un tifoso da parte della polizia. Il motivo? Il sostenitore della squadra di Birmingham avrebbe rivolto pesanti insulti, cori e gesti omofobi ai tifosi avversari per tutta la durata dell'incontro.

Lo annuncia proprio l'account Twitter dell'Aston Villa Police, che ha spiegato come al Villa Park siano stati presi provvedimenti nei confronti del tifoso che ha bersagliato con gesti omofobi la tifoseria del Brighton, squadra di una città che è nota da molto tempo per le sue attività a sostegno della comunità LGBT.

#avfc #utv Saddened to say our first ejection of the day for Homophobic gestures towards away fans, c’mon Villa family you’re better than that! 🙁