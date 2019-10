Nuovo stadio Milano, ma San Siro può restare

Rifunzionalizzare lo stadio è possibile. Con la stessa determinazione con cui dico che San Siro fa fatica a diventare uno stadio in linea con gli standard europei, affermo che sarebbe assolutamente disonesto dire che non si possono trovare delle funzionalità. Dire quali e quante secondo me è un esercizio bellissimo da fare, perché possono essere funzioni culturali, museali, commerciali o sportive, su cui in qualche maniera sono sicuro che il Comune di Milano, attraverso una serie di indicazioni, e le squadre troveranno una soluzione.

L'ultimo parere al riguardo è quello che è stato formulato dal rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, che intervenendo in commissione al Comune per parlare del nuovo stadio vorrebbero realizzare le due squadre milanesi sull’area dove adesso si trova il Meazza, ha lasciato aperto più di uno spiraglio riguardo il potenziale riutilizzo dell'impianto.

