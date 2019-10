Messico, Veracruz-Tigres: lo sciopero si trasforma in polemica

Al termine della partita i giocatori di casa applaudono ironicamente gli ospiti.

di Redazione Fox Sports - 19/10/2019 09:22 | aggiornato 19/10/2019 09:26

Il Veracruz ha protestato per la mancanza di pagamenti degli stipendi nell'ultima partita di campionato messicano e per farlo ha deciso di non muoversi nei primi 4 minuti di gioco. Un compromesso tra il precedente e annunciato tentativo di boicottare la gara non presentandosi, una mossa che contava sul sostegno degli avversari del Tigres.

La solidarietà della squadra ospite è però durata appena un minuto, successivamente ha deciso di cominciare a giocare (da sola) e realizzare due gol con Eduardo Vargas e André-Pierre Gignac.

Dopo il secondo gol, il giocatore del Tigres Jesús Dueñas è andato in panchina del Veracruz per chiedere loro di giocare, mentre giocatori come Gabriel Peñalba gli hanno mostrato tutto il loro fastidio per il fatto di aver approfittato della situazione per segnare. Gli "squali" hanno così insistito sul rifiuto di giocare fino al termine dei 4 minuti. Una volta terminato lo sciopero è arrivato il terzo gol (ancora di Vargas) che ha chiuso virtualmente il match al 7'.

Alla fine della partita allo stadio Luis "Pirata" Fuente, i giocatori di Tigres si sono avvicinati ai giocatori del Veracruz per stringere loro la mano, ma i padroni di casa hanno rifiutato e hanno anche applaudito ironicamente i vincitori della partita (poi finita 3-1) per il mancato sostegno.