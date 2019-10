Grande sfortuna per l'attaccante inglese che durante Tottenham-Watford lascia il campo per un problema muscolare.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 19/10/2019 17:12 | aggiornato 19/10/2019 17:17

Nel corso della sua carriera, Danny Welbeck ha spesso dimostrato di avere grandissima sfortuna per quanto riguarda gli infortuni che probabilmente ne hanno frenato la crescita. Ma quanto successo durante Watford-Tottenham è davvero scoraggiante per l'inglese.

Gli Hornets si presentano a Londra con l'ex Arsenal schierato titolare per la terza partita consecutiva (dopo un inizio di stagione costellato da problemi fisici che lo hanno spesso tenuto fuori dalla lista dei convocati) e ancora alla ricerca del suo primo gol con la nuova squadra.

Da giocatore che per molti anni ha vestito la maglia dei Gunners, Welbeck era motivato a far bene contro gli Spurs. Ma la sua partita a Wembley è terminata prematuramente, dopo neanche un minuto di gioco, per un infortunio muscolare che lo ha costretto a chiedere il cambio per il subentrante Deulofeu.

Welbeck infortunato in Tottenham-Watford

Tottenham-Watford, infortunio per Welbeck dopo solo 55 secondi

Welbeck si è infatti accasciato dopo 55 secondi per un problema al bicipite femorale, arrivato senza contrasti precedenti. Il giocatore ha subito richiesto l'aiuto dello staff ed è stato sostituito, con da segnalare la reazione del pubblico del Tottenham che non è stato cercamente tenero nei confronti dell'ex attaccante dell'Arsenal costretto a tornare ai box per l'ennesima volta in stagione.