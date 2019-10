Ai padroni di casa basta un bel gol di Junior dopo solamente 7 minuti: i Blancos perdono partita e testa della classifica.

di Redazione Fox Sports - 19/10/2019 23:58 | aggiornato 20/10/2019 00:03

Maiorca-Real Madrid è stato l'anticipo del sabato sera valido per la 9ª giornata della Liga. I padroni di casa erano reduci dalla vittoria per 2-0 contro l'Espanyol nell'ultimo turno prima della sosta per le nazionali. Il Madrid, invece, è sceso in campo da primo in classifica dopo aver superato 4-2 il Granada nell'ultima gara.

I padroni di casa passano in vantaggio dopo solamente 7 minuti dal fischio d'inizio grazie a un bel destro a giro di Junior. I Blancos non si rendono molto pericolosi, perdono Odriozola per infortunio e vengono sconfitti.

Nel prossimo turno il Maiorca sarà ospite del Leganes, sabato 26 ottobre alle 16. Il Real Madrid, invece, avrebbe dovuto giocare il Clasico contro il Barcellona, ma la gara è stata rinviata, e quindi il Real giocherà il prossimo turno di campionato mercoledì 30 ottobre contro il Leganes.