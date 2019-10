I campioni di Spagna in carica passeggiano sul campo dei baschi, andando in vantaggio con Griezmann nel primo tempo e poi chiudendo la partita nella ripresa grazie alle reti segnate da Messi e Suarez.

Eibar-Barcellona è stata la seconda gara della 9ª giornata della Liga. Prima della partita, i blaugrana si trovavano a 2 punti dal Real Madrid capolista, in virtù dell'ultima gara vinta 4-0 contro il Siviglia prima della sosta per le nazionali. L'Eibar ha invece pareggiato l'ultima partita 1-1 in casa del Betis Siviglia.

