Quelli trasformati contro l'Atalanta sono i rigori numero 24 e 25 tirati in Serie A da Ciro Immobile, che ha fallito in appena tre occasioni. Sui penalty ha detto:

Ci prendiamo il secondo tempo, è inaccettabile l’approccio del primo tempo contro una grande squadra come l’Atalanta. Dobbiamo giocare come nella ripresa. Nello spogliatoio c'era molto silenzio, c’era da alzare al testa guardandosi negli occhi. Stavamo facendo pena, ma nella ripresa è scattata la scintilla

Credo sia stato bravo il il mister a tenerci sereni e tranquilli visto che eravamo frastornati dal risultato del primo tempo. Dobbiamo abbinare tecnica e tattica alla voglia di vincere, è una cosa che non si allena, deve venire da dentro di noi questa cattiveria, è l’unico modo che abbiamo per alzare l’asticella

