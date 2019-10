Credo che i rigori siano netti, Gasperini ha la mia stima ma si lamentò anche dopo la finale di Coppa Italia in cui c'era un'espulsione giusta. Questi rigori sono indiscutibili e il pareggio ci sta perché l'Atalanta ha dominato nel primo tempo mentre noi lo abbiamo fatto nella ripresa. Dobbiamo dar merito a loro per quanto visto all'inizio, non siamo stati abbastanza aggressivi ma alla fine Gollini è stato decisivo facendo molte parate. Il pubblico si è sicuramente divertito, io e Gasperini un po' di meno...

Simone Inzaghi non ci sta e risponde a Gasperini: l'allenatore della Lazio non condivide le parole dette dall'allenatore dell'Atalanta dopo il rocambolesco 3-3 arrivato contro la Lazio nel primo anticipo dell'ottava giornata del campionato di Serie A.

